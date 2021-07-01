В России с нового учебного года студентов будут обучать цифровым компетенциям

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Студенты российских вузов с нового учебного года будут обучаться цифровым компетенциям и бережному отношению к природе, сообщается в четверг на сайте Минобрнауки РФ.

"С нового учебного года во все специальности включены универсальные компетенции по цифровой экономике, экономической культуре, а также по сохранению природной среды и обеспечению устойчивого развития общества. Соответствующие знания студенты будут получать вне зависимости от направления подготовки", - говорится в сообщении.

Кроме того, поступившие на специальность "Строительство" и "Ветеринария" смогут обучаться только в очной и очно-заочной формах. При этом отмечается, что заочно будущие ветеринары смогут обучаться только при наличии документа о среднем профессиональном образовании по соответствующей специальности.

В ведомстве уточнили, что данные изменения не коснутся зачисленных до 1 сентября текущего года, добавив, что вузы самостоятельно могут устанавливать сроки начала обучения по программам бакалавриат, специалитета и магистратуры по заочной форме обучения.