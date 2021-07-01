Россия в 2023 году отпразднует 100-летие со дня рождения поэта Расула Гамзатова

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова.

Празднование будет организовано в 2023 году, "учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру".

Президент поручил правительству в течение полугода образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.

Путин был знаком с Расулом Гамзатовым, президент часто приводит творчество поэта в качестве примера того вклада, который внес Дагестан в российскую культуру. Глава государства называл Гамзатова замечательным человеком, примером для подражания не только для Дагестана, но и для всей России.

Расул Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Его творчество известно не только в Дагестане и России, но и во всем мире. Перу Гамзатова принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку.

Гамзатов умер 3 ноября 2003 года. Он похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножья горы Тарки-Тау.