Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли более 900 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Число жителей Санкт-Петербурга, которые сделали первую прививку от коронавирусной инфекции, превысило 900 тыс. человек, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Всего с начала кампании в городе привито 906 373 человека. Из них 712 207 полностью закончили цикл вакцинации. 30 июня первично привито 17 517 человек. Это на 2 тыс. больше, чем 29 июня. Вторично - 5 245 человек. В целом за сутки выполнено 22 762 прививки", - говорится в сообщении.

Запас вакцины в городе - более 172 тыс. доз. В Петербурге работают 134 прививочных пункта на базе медицинских учреждений. Также работают 27 мобильных пунктов, в том числе в торговых центрах. Кроме того, работает пункт в Михайловском театре.

"В Михайловском театре продолжается вакцинация от коронавируса сотрудников сферы культуры. Накануне в мобильном медпункте привились почти 100 человек. Всего с начала года прививку от коронавируса сделали более 3 000 деятелей культуры. В настоящее время ежедневный прирост вакцинировавшихся составляет порядка 300 человек", - сообщили на странице городского комитета по культуре "ВКонтакте".

По словам губернатора города Александра Беглова, в пункты вакцинации с каждым днем обращаются все больше жителей, особенно перед выходными. "Сейчас отпускной сезон. Жители выезжают на дачи. Массовая вакцинация - самый действенный способ снизить риск распространения инфекции и количество госпитализаций", - процитировали главу Петербурга в пресс-службе.

По последним данным, в Петербурге выявили 471 264 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 447 926 человек, умерли 16 461. За последние сутки в городе выявили 1 612 случаев заражения.