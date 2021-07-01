Эксперт заявила, что плохая информированность россиян порождает новые мифы о вакцинации

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Недостаток информации о вакцинации порождает самые нелепые мифы о ней среди россиян, в том числе страх "зависимости" от продукции фармкомпаний, сообщила старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александра Архипова. Об этом социолог заявила во время онлайн-конференции, посвященной проблемам распространения COVID-19 и вакцинации, организованной Российским еврейским конгрессом.

По ее словам, из-за недостатка информации о вакцинах, об их действии и статистике последствий прививок, у граждан начали появляться новые страхи, которые ранее не были характерны для россиян. В частности, страх перед корпорациями.

"Ровно так этот миф и сформулирован: людей "подсаживают" на вакцину, чтобы потом получить над ними власть и контролировать их. Соответственно, люди будут "привязаны" к тем фармкомпаниям, которые эти вакцины будут им регулярно ставить, и, соответственно, люди будут постоянно платить им за это деньги. Либо делать людей какими-то "рабами прививок". Этот страх сейчас довольно распространен, мы неоднократно его фиксируем. Это, кстати, означает, что в Россию пришел тип страха, которого раньше не было - страх перед корпорациями", - сказала Архипова.

Исследователь напомнила, что аналогичный миф был популярен в Америке в 1970-е годы, когда ходили слухи о том, что крупные фармакологические компании или глобальные корпорации якобы "убивают" людей, добавляя в лекарства или еду ядовитые и вредные вещества. По мнению исследователя, ранее этот тип страха не был свойственен гражданам России.

Кроме того, добавляет Архипова, характерным мифом последних двух недель среди россиян стали слухи о том, что якобы "новая волна заболевших состоит из ранее привитых".

"Еще есть такой тип страха, что все привитые россияне умрут через два года", - добавила Архипова, подчеркнув, что все эти страхи не обоснованы и появляются от недостатка информации.