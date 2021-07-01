В "Векторе" надеются, что "Эпиваккорона-Н" войдет в гражданский оборот в ближайшие месяцы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Центр "Вектор" Роспотребнадзора надеется, что его новая вакцина против коронавирусной инфекции "Эпиваккорона-Н" будет зарегистрирована в ближайшее время и войдет в гражданский оборот в ближайшие месяцы. Об этом в четверг сообщила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Мы действительно приступили к процедуре регистрации новой вакцины и надеемся, что в ближайшее время она получит регистрационное удостоверение. Но пока мы в самом начале регистрации. Наверное, срок - месяцы, до того момента, как она попадет в гражданский оборот", - сказала она.

Ранее гендиректор создавшего вакцину Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов сообщал об отсутствии принципиальных отличий "Эпиваккороны-Н" от более ранней "Эпиваккороны". По его словам, вакцины различаются технологическими особенностями производства, что стало основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований для решения производственных задач, требующих небольших изменений.

"Эпиваккорона" стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.