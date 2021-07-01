Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов стал лауреатом премии "Медиа-менеджер России"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов получил престижную премию "Медиа-менеджер России - 2021". Церемония награждения состоялась в Москве в четверг.

Премия охватывает весь медийно-коммуникационный рынок: в числе номинантов руководители федеральных и региональных СМИ, главы медиахолдингов, эксперты рекламной индустрии и специалисты PR-отрасли. Михайлов получил награду в номинации "Интернет-медиа" в категории "Информационные агентства" - "За эффективное управление и лидерство по цитируемости среди информационных агентств".

"Я рад вновь стоять на этой сцене и получать награду столь престижной отраслевой премии. В 2015 году, когда жюри конкурса впервые отметило меня, мы только начинали масштабные преобразования в агентстве, - прокомментировал Михайлов. - С тех пор мы не перестаем заниматься развитием и совершенствованием продуктов и сервисов ТАСС, прошли большой путь в освоении цифровых технологий. Итогом этой глобальной работы стало то, что на протяжении последних полутора лет мы удерживаем лидерство по цитируемости среди информагентств, по данным "Медиалогии".

Сергей Михайлов также поблагодарил всю команду ТАСС. "Именно с их упорным трудом связаны все успехи нашего агентства", - отметил он. В 2015 году Михайлов уже становился победителем премии, он был отмечен наградой "За возрождение и развитие ТАСС".

В число лауреатов также вошла коммерческий директор информационного агентства ТАСС Светлана Ланюгова. Ей вручена награда в номинации "Реклама и маркетинговые коммуникации".

"Рекламные и коммуникационные продукты - одни из самых новых, но при этом ключевых продуктовых групп ТАСС, которые в совокупности приносят агентству более 50% доходов. Это большой и высококонкурентный рынок, на который мы вышли не так давно и успешно работаем наравне с другими игроками, - отметила Ланюгова. - Шесть проектов, реализованных нами в период пандемии, удостоены ведущих отраслевых премий в сфере медиа, рекламы и маркетинговых коммуникаций. Это результат совместных усилий всего агентства и еще одно подтверждение, что мы все делаем правильно".

Лауреаты

Профессиональную награду в номинации "За вклад в развитие отрасли" вручили директору департамента бизнес-коммуникаций и аналитики ГПМ Радио Юлии Андрюшовой. "Пандемия стала для всех проверкой на прочность, обнажила проблемы, которые давно не решались, но она же и позволила понять, что мы не должны конкурировать друг с другом, вести себя как противники на поле боя. Внешние вызовы и внутренние проблемы отрасли - вот наши враги и наши мотиваторы", - сказала Андрюшова.

В этой же номинации были отмечены бывший заместитель главы Роспечати Владимир Григорьев, гендиректор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин и другие.

В номинации "Электронные медиа" в категории "Телевидение" лауреатами стали генеральный директор АО "Телекомпания НТВ" Алексей Земский, генеральный директор медиахолдинга "Цифровое телевидение" Роберт Гндолян, генеральный директор АО "Телеканал 360" Алексей Каклюгин и генеральный продюсер "ТВ Хит" Андрей Малахов.

Гран-при премии "Медиа-менеджер России" удостоена Евгения Маркова - генеральный директор АО "Роскино".

О премии

Премия "Медиа-менеджер России" вручается с 2001 года сотрудникам СМИ, рекламной и PR-индустрии за профессионализм и неординарный подход. Лучших определяет экспертный совет и жюри, в состав которых входят лауреаты премии прошлых лет, эксперты и лидеры рынка. Конкурс проводится издательским домом "Медиабизнес" и журналом о медиабизнесе "Новости СМИ" при поддержке отраслевых общественных организаций.