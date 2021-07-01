Ален Делон с уважением отозвался о деятельности Владимира Путина на посту президента РФ

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Французский актер Ален Делон считает успешной деятельность Владимира Путина на посту президента России. Об этом он сообщил в опубликованном в четверг вечером интервью международному франкоязычному телеканалу TV5.

"Мне довелось встречаться с Владимиром Путиным. Он очень способный человек. Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает", - сказал Делон. "Не знаю, как он добивается этого, но понимаю, что это весьма непросто", - добавил артист.

Он подчеркнул при этом, что не боится той критики, которую могут вызвать у его недоброжелателей такие слова.

Говоря об отношении к президенту США Джо Байдену, Делон отметил, что "если бы жил там, то проголосовал бы на выборах именно за него". "Я не стал бы его сравнивать с предшественником - Трампом, это просто невозможно, да простят меня за это некоторые американцы", - подчеркнул он. "Мне нравится Байден, то, что он делает, равно как и его прежняя жизнь", - подытожил артист.

Делон - один из самых знаменитых французских актеров старшего поколения. Он снялся более чем в девяти десятках фильмов, которым сопутствовал успех во всем мире. В 2019 году Делон был удостоен почетной "Золотой пальмовой ветви" 72-го Каннского кинофестиваля "за выдающуюся карьеру в кинематографе".