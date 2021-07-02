Транспортная прокуратура попросила суд запретить Google пропаганду деятельности зацеперов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московско-Курская транспортная прокуратура просит Мещанский суд Москвы запретить американской компании Google размещать в свободном доступе информацию, пропагандирующую деятельность зацеперов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, заседание назначено на 28 июля.

"В ходе проверки истцом были установлены нарушения законодательства у ответчика, выразившиеся в размещении информации, пропагандирующей деятельность зацеперов. Рассмотрение назначено на 28 июля", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Как следует из судебной карточки дела, в качестве административного истца указан заместитель Московско-Курского транспортного прокурора, а ответчика - Google LLC. По словам Котоминой, истец требует признать выявленную надзорным ведомством информацию запрещенной к размещению в свободном доступе.

О зацепинге

Зацепинг - способ передвижения, сопряженный с риском для жизни и здоровья - на поездах и другом транспорте с внешней стороны. Помимо высокой степени травматизма и вероятности летального исхода для самих зацеперов, он может быть опасен и для пассажиров и водителей транспортных средств. В частности, при экстренном торможении либо иных обстоятельствах, препятствующих стабильному движению общественного транспорта.

Сейчас административная ответственность за зацепинг ограничивается штрафом в размере 100 рублей.

В сентябре прошлого года глава РЖД Олег Белозеров на встрече с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что чрезвычайные происшествия на железной дороге по-прежнему чаще всего происходят по вине зацеперов и пешеходов в наушниках, несмотря на вложенные в решение проблемы травматизма десятки миллиардов рублей. Белозеров тогда отметил, что компания инвестировала с 2010 года более 30 млрд рублей в профилактику травматизма в зоне движения поездов, однако "тенденция, к несчастью, все-таки еще существует".