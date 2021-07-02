Глава Чукотки предложил увеличить "арктический" кешбэк для туристов

ТАСС, 2 июля. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин предложил более чем вдвое увеличить кешбэк для туристов, посещающих регионы Арктики и Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что перед страной стоит задача развития внутреннего туризма и туристической инфраструктуры.

"В целях обеспечения доступности туристических пакетов, поддержки событийного туризма, с учетом высокой стоимости затрат на проведение фестивалей Роман Копин предложил увеличить предельный размер туристического кешбэка для туристов, приезжающих на значимые события в регионы российской Арктики и Дальневосточного федерального округа, - с 20 до 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Предложения для включения мероприятий в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" глава Чукотки направил руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой.

"Так называемый арктический кешбэк позволит снизить стоимость туров и обеспечит интересную программу пребывания в регионе вне зависимости от сезона для туристов в ДФО. Также необходимо предусмотреть федеральное софинансирование расходов на проведение фестивалей, включая расходы на обустройство временных мест проживания, транспортных расходов, связанных с перевозкой участников и гостей", - цитирует пресс-служба Копина.

По словам главы региона, проведение международных фестивалей позволит привлечь в округ не только участников, но и туристов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, до пандемии регион посещали около 25 тыс. человек в год. В этом году на Чукотке пройдет международный арктический кинофестиваль "Золотой ворон", в 2022 году планируется международный фестиваль "Берингов пролив". Кроме того, в округе состоится международная научно-практическая конференция "Вселенная белого медведя".