В Минэкологии Якутии объяснили причины задымленности в столице республики

ЯКУТСК, 2 июля. /ТАСС/. Задымленность в Якутске в пятницу связана с действующими лесными пожарами в близлежащих районах Якутии и самом городе. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минэкологии.

"Задымленность в Якутске появилась из-за лесных пожаров в Горном, Мегино-Кангаласском, Хангаласском районах, также два пожара зафиксированы в Якутске", - сказали в пресс-службе министерства.

По данным пресс-службы мэрии Якутска, природные пожары действуют в селе Маган и на границе с Намским районом. Очаг природного пожара в Магане был обнаружен днем 28 июня, по последним данным, площадь пожара составляет 200 га. Причина пожара носит стихийный, природный характер, добавили в мэрии. На границе с Намским районом за селом Кильдямцы новый очаг возгорания возник 1 июля из-за несоблюдения пожарной безопасности. Площадь возгорания составляет 5 га.

На территории городского округа "Город Якутск" с 18 июня установлен особый противопожарный режим.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 25 июня на территории лесных участков введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ для обеспечения пожарной безопасности в лесах.

По данным регионального управления МЧС России по Якутии, за сутки количество пожаров уменьшилось на 13 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 83 тыс. га за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением четвертого-пятого классов пожарной опасности на территории 14 районов.