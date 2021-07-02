В Бурятии обновят памятники строителям Байкало-Амурской магистрали

УЛАН-УДЭ, 2 июля. /ТАСС/. Памятники строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ) обновят в 2021 году в Бурятии - в Муйском районе и Улан-Удэ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в региональном министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса.

"В поселке Таксимо Муйского района начался ремонт памятника первопроходцам БАМа, работы проводятся по нацпроекту "Жилье и городская среда". Планируется ремонт монумента, озеленение и благоустройство территории памятника. Работы будут завершены до 30 сентября", - сообщили в министерстве.

Памятник представляет собой макет гидросамолета "АНТ-4" в масштабе 1:2, сделанный комсомольцами Улан-Удэнского авиазавода по чертежам гидросамолета, на котором в 1940 году при посадке на Баранчеевское озеро в Таксимо при выполнении госзадания разбились шесть работников Витимской экспедиции "БАМпроект" и пилот Сергей Курочкин. В начале 1980-х годов разбившийся самолет со дна озера подняли бойцы отряда "Комсомолец Бурятии", который считался одним из лучших на БАМе. Установлен памятник на привокзальной площади Таксимо лишь в середине 1990-х годов.

Кроме того, в этом году в Улан-Удэ рабочие проведут косметический ремонт памятника "БАМ - Дорога дружбы" и облагородят территорию рядом - сквер строителям Байкало-Амурской магистрали. Бронзовую скульптурную композицию московского скульптора Олега Кирюхина в 2007 году в связи с реконструкцией Русского драматического театра перенесли на новое место - в центр микрорайона Энергетик. Работы там в настоящее время ведутся также по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Хотя строительство магистрали началось еще в конце 1930-х годов, основные работы развернулись в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой.