Власти Ярославской области рекомендовали вакцинироваться педагогам до 1 сентября

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Ярославской области рекомендовали пройти вакцинацию сотрудникам сферы образования до 1 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"До 1 сентября вакцинацию следует пройти работникам сферы образования. Вопрос о введении обязательной вакцинации декретированных групп прорабатывается управлением Роспотребнадзора по Ярославской области", - говорится в сообщении.

Также оперштаб Ярославской области рекомендовал до 14 июля привить первым компонентом вакцины не менее 60% сотрудников гостиниц и всех организаций с круглосуточным проживанием людей, граждан, работающих в сфере культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, транспорта, в том числе таксистов. "До 7 августа - всех оставшихся организаций, оказывающих услуги населению", - уточняет пресс-служба.

Из-за пандемии коронавируса в выходные и праздничные дни в регионе запретили работу детских развлекательных центров, находящихся на территории торгово-развлекательных комплексов. Максимальная загрузка зрительных залов в театрах, цирках и при проведении концертов снизилась с 75% до 50%. Магазинам запретили обслуживать на кассе покупателей без масок.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 43 976 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 41 033 пациента, умерли 710 человек. За прошедшие сутки в Ярославской области выявили 140 пациентов с коронавирусом.