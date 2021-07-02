Путин поздравил коллектив аэропорта Внуково с 80-летием

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Международного аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева с 80-летним юбилеем аэропорта. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Отрадно, что сегодня одна из старейших воздушных гаваней страны динамично развивается, вносит весомый вклад в укрепление потенциала отечественной гражданской авиации. Инфраструктура Внуково прирастает новыми терминалами и грузовыми комплексами, оснащенными современным оборудованием, соответствующим мировым стандартам безопасности, надежности и экологичности. Расширяется маршрутная сеть полетов. И потому услугами аэропорта ежегодно пользуются миллионы пассажиров, ведущие российские и зарубежные авиаперевозчики", - говорится в сообщении.

Путин также напомнил, что введенный в самом начале Великой Отечественной войны в эксплуатацию аэропорт стал базой для размещения легендарной Московской авиагруппы особого назначения.

"Внуковцы вывозили на фронты военнослужащих, эвакуировали раненых, доставляли оружие, снаряды, продовольствие, в том числе для блокадного Ленинграда. И здесь, на летном поле, в 1945 году встречали самолет со Знаменем Победы на борту", - подчеркнул президент.

Путин выразил уверенность, что за такими впечатляющими достижениями стоит большой, напряженный труд многотысячного коллектива аэропорта, представителей разных профессий, которые искреннее любят свое дело, а также почитают традиции ветеранов. Президент в особенности отметил деятельность работников аэропорта, направленную на организацию встреч и проводов высших должностных лиц России и глав иностранных государств.

Международный аэропорт Внуково - старейший действующий аэропорт Москвы. Входит в Московский авиационный узел (МАУ). Название аэродром получил в честь ближайшей станции Киевского направления Московской железной дороги, которая, в свою очередь, носила имя небольшого подмосковного села Внуково. Торжественное открытие воздушной гавани было намечено на август 1941 года, однако из-за начавшейся войны оно не состоялось. Первая очередь аэропорта была введена в эксплуатацию 2 июля 1941 года, эта дата и считается днем рождения аэропорта Внуково.