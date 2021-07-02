Путин подписал закон о правилах разглашения врачебной тайны после смерти пациента

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовой механизм предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, родственникам умершего пациента. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает, что сведения, составляющие врачебную тайну, после смерти гражданина могут быть разглашены указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников. Для этого пациент при жизни должен оформить письменное согласие на разглашение врачебной тайны его родственникам или определенному кругу лиц. Согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, может быть выражено также в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.

Подписанный закон предусматривает, что близкие родственники или лица, которые указаны в согласии пациента, смогут знакомиться с его медицинской документацией, а также получать медицинские документы и выписки из них, в том числе после смерти пациента.