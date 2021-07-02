Попова поблагодарила Собянина за спасение Москвы в пандемию коронавируса

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина за спасение населения столицы в пандемию коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в пятницу на пленарном заседании международного конгресса Urban Health в рамках Московского урбанистического форума.

"Большое Спасибо Сергею Семеновичу, который является инициатором проведения форума, за тему, которую мы будем обсуждать и, главное, за то, что было сделано для Москвы. Так скажу - это негромкие слова - давайте поаплодируем Сергею Семеновичу", - сказала она.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.