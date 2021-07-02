В аэропорту Крыма началось цветение крупного лавандового поля

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Лавандовое поле площадью около 6 га расцвело на привокзальной площади у нового терминала аэропорта Симферополя. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба авиаузла.

В 2018 году перед открытием нового аэровокзального комплекса в аэропорту лаванду высадили на площади 6 га в 114 рядов.

"Более 19 тыс. кустов лаванды расцвело в ландшафтном парке на привокзальной площади перед новым терминалом международного аэропорта Симферополь. Лавандовое поле в аэропорту Симферополь - одно из самых крупных среди высаженных в Крыму в постсоветский период. Кусты лаванды сформированы в ряды, форма которых напоминает с высоты морские волны. В период цветения фотосессии в лавандовом поле у терминала пользуются большой популярностью у пассажиров. Ежедневно на фоне уголка крымского Прованса фотографируются сотни посетителей аэропорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что кроме лаванды сотрудники аэропорта ухаживают за посевными газонами, деревьями, кустарниками, клумбами и аквариумами. "В зелени утопает и пассажирский терминал. Здесь находится самая большая в Европе из расположенных внутри зданий фитостена, площадью около 1600 кв. м, и множество других растений", - сообщается в пресс-релизе.

Крымский Прованс

Лавандовые плантации занимают в Крыму в общей сложности около 1 тыс. га. Из этой эфиромасличной культуры изготавливают косметику, местные ученые получили патент на низкокалорийный мармелад, в производстве которого также планируют использовать это растение. Власти региона с 2020 года начали оказывать финансовую поддержку предприятиям, которые выращивают эфиромасличные культуры. За пять лет планируют, в частности, увеличить площадь выращивания эфиромасличной розы и лаванды узколистной.