В Литве на курорте Паланга отдыхающим предлагают вакцинироваться у входа на пляж

ВИЛЬНЮС, 2 июля. /ТАСС/. Отдыхающие на литовском курорте Паланга, находящемся на побережье Балтийского моря, могут сделать прививку от коронавируса у входа на пляж. Национальный центр крови сообщил в пятницу, что открыл на центральной аллее курорта у пирса, на который она выводит, мобильный пункт для желающих сделать прививку от коронавируса.

"Предварительная регистрация не нужна, достаточно предъявить удостоверение личности", - уведомили медики.

Прививки делают препаратом компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. Запланировано, что ежедневно сюда будет доставляться 1 тыс. доз вакцины. Мобильный пункт будет работать в Паланге до сентября.

Всего Литва, население которой составляет 2,795 млн человек, от разных изготовителей получила 2,939 млн доз вакцины. Одну прививку за время вакцинации сделали 1,247 млн человек (44,6% населения), две дозы вакцины, которые обеспечивают устойчивый иммунитет, получили 1,059 млн человек (37,9% населения).