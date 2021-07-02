В двух регионах Западной Сибири возможен повышенный риск пожароопасности из-за жары

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Повышенный риск пожароопасности из-за жаркой погоды ожидается в июле в двух регионах Западной Сибири - Алтайском крае и Новосибирской области. Таким мнением в пресс-центре ТАСС в пятницу поделилась начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы Анна Лапчик.

"В связи с тем, что третья декада июня была очень дождливая, то класс пожароопасности был низким, и условия метеорологические не способствовали возникновению и сохранению пожаров. Сейчас в связи с тем, что устанавливается аномально жаркая погода, класс пожароопасности будет расти. Мы ожидаем в начале следующей недели вероятность возникновения чрезвычайной опасности V класса в Новосибирской области, Алтайском крае, что тоже является опасным природным явлением", - сказала она.

Лапчик отметила, что в первой декаде июля в Западной Сибири установится аномально жаркая погода, во время которой дневная температура может подниматься до 30-34 градусов. Среднемесячная температура, по мнению синоптика, будет выше нормы на 1-2,5 градуса. Дефицит осадков из-за жары наиболее вероятен в южных районах Новосибирской области и большей части Алтайского края. "Конечно, при развитии погодных условий вот таким образом, как видится в прогнозе, условия будут напряженные", - отметила метеоролог.

2020 год стал самым теплым на юге Сибири за более чем столетнюю историю наблюдений. Из-за жаркой погоды в нескольких аграрных регионах сложилась сильная засуха. Гибель посевов отмечали в Новосибирской области и Алтайском крае. В Омской области из-за погоды аграрии не смогли реализовать планы по увеличению в полтора раза площади озимых культур.