Скорость движения самокатов в Новосибирске ограничили до 20 км/ч

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска заключила соглашение с кикшеринговыми компаниями Whoosh и Urent для ограничения скорости движения электросамокатов в городе до 20 км/ч. Также оно предусматривает запрет на передвижение самокатов на территориях, прилегающих к памятникам и монументам, сообщил журналистам в пятницу начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Виталий Витухин.

"Мы изначально договорились, что подойдем к единому соглашению. С компанией Urent оно было заключено несколько раньше, с Whoosh подписано соглашение вчера, поэтому сегодня уже можно говорить, что подписано соглашение с двумя операторами. Максимальная скорость самокатов в Новосибирске определена 20 км/ч", - сказал Витухин.

Он отметил, что в ходе переговоров изначальные требования мэрии, изложенные в соглашении, были скорректированы в пользу кикшеринговых компаний. Так, например, вместо полного ограничения передвижения по тротуарам были определены часы-пик, в которые ездить на самокатах можно только при скорости 15 км/ч из-за большого скопления пешеходов. "Назначены часы, где даже на улицах с интенсивным движением конкретно нельзя ездить быстрее 15 км/ ч. Например, в утренние часы, когда люди идут на работу", - пояснил Витухин. Однако, он добавил, что властями определены памятники и монументы, рядом с которыми кататься нельзя.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что соглашение с кикшеринговыми компаниями предусматривает запрет на движение и парковку самокатов на территории парков и скверов. Она не допускается также на проезжей части, автопарковках, других объектах транспортной инфраструктуры, на газонах и тротуарах, если оставшаяся часть ширины тротуара будет составлять менее двух с половиной метров, а также ближе пяти метров до остановок общественного транспорта, ближе 15 до входов в станции метрополитена. По словам Витухина, в планах у мэрии создание платных парковок для электросамокатов. "Сейчас уже пошел процесс оформления парковок через платные услуги. Это не аренда, это другая форма взаимоотношений, но это совершенно точно будет платно. Уже началась эта работа. Мы помогли компаниями подготовить первые 20 локаций", - сказал он.

Об инцидентах с электросамокатами в России

За последний месяц в регионах России фиксируют случаи повышенного травматизма из-за вождения электросамокатов, возбуждены уголовные дела по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности после наезда самокатов, в частности, на пенсионеров и детей. Среди них - наезд на 84-летнего мужчину в Уфе, которому после потребовалась операция, наезд на шестилетнего ребенка в Новосибирске и на пятилетнюю девочку в Санкт-Петербурге.

Кроме того, 12 июня в городе-курорте Кисловодске глава муниципалитета Александр Курбатов упал с электросамоката и получил тяжелую травму головы, в реанимацию мэра доставили без сознания, после операции он был введен в состояние искусственной комы.

Зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов высказал мнение, что термин "средства индивидуальной мобильности" (СИМ) необходимо прописать в правилах дорожного движения (ПДД) как отдельный вид транспортных средств, включив в него самокаты.