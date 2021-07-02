Россияне рассказали, как разделяют личное и рабочее время

МОСКВА, 2 июля./ТАСС/. Почти 70% опрошенных россиян умеют разделять личное и рабочее время, следует из опроса Rambler&Co.

"В условиях удаленной работы остро стоит вопрос о разделении личного и рабочего времени. 40% используют один мессенджер и знают эффективные лайфхаки: 17% распределяют рабочие чаты в отдельную папку, 14% в личное время отключают уведомления, 9% используют разные аккаунты для работы и частной жизни. Почти треть опрошенных (31%) стараются не использовать мессенджеры по работе, предпочитая корпоративные способы связи, 29% переключаются между приложениями для работы и личных переписок", - отмечается в сообщении.

Также, по данным опроса, чаще всего для переписок россияне выбирают мессенджеры (57%). В соцсетях общаются 20%, посредством SMS - 13%. "Интересно, что SMS до сих пор опережают более современный формат видеозвонков - за него проголосовала всего одна десятая часть опрошенных", - уточняется в сообщении.

Добавляется, что у большинства респондентов (39%) установлено два активных мессенджера, одним пользуются 30% опрошенных, почти четверть (23%) переключаются между тремя-четырьмя, а у 8% хватает времени и сил на пять и более сервисов. Почти половина респондентов (48%) не одобряет функцию голосовых сообщений, так называемых войсов (voice message - англ.). 23% считают, что чаще всего они неуместны, 15% - что чаще уместны. 9% пользуются ими, предварительно спросив разрешения у собеседника, и только 5% любят войсы и часто их записывают.

Опрос проходил на портале "Рамблер" с 29 июня по 1 июля 2021 года. Охват составил 795 310 человек, среди которых 67% мужчин и 33% женщин.

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории -- свыше 168 млн пользователей (по данным "Яндекс.Метрики"). В него входит портал "Рамблер", Lenta.ru, "Газета.Ru", "Чемпионат", "Афиша Daily", WMJ.ru, "Секрет фирмы", "Мотор", LiveJournal и ряд других медиаактивов.