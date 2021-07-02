Строительство причала началось в Ленобласти у музея "Прорыв блокады Ленинграда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Строительство причала для пассажирских судов на реке Неве у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" началось в Ленинградской области. Причал повысит доступность музея-заповедника для туристов, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В Ленинградской области началось строительство пассажирского причала на Неве у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда". Причал планируется использовать для средних круизных и скоростных пассажирских судов. Он повысит туристическую доступность и привлекательность одного из ключевых музейных объектов региона", - говорится в сообщении.

Откроется объект к ноябрю 2021 года. На месте строительства уже установлен плавкран, начаты работы по установке основания из свай.

Проект возведения сети речных причалов в наиболее посещаемых туристами населенных пунктах запущен в Ленинградской области в 2017 году. Причал у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" завершает этот проект. Причалы уже построены в Старой Ладоге, которая является популярным туристическим местом, на острове Ореховый, где расположена знаменитая крепость Орешек, и в других местах региона.

Как отметили в пресс-служба, строительство ведется по госпрограмме "Развитие транспортной системы Ленинградской области".

Музей-заповедник, созданный в 1990-м году, объединяет диораму "Прорыв блокады Ленинграда", мемориалы "Невский пятачок", "Синявинские высоты" и другие охранные зоны. В январе 2018 года в мемориальном комплексе был открыт музей-панорама "Прорыв". Основной фонд музея-заповедника содержит более 11 000 предметов.