"Уральские авиалинии" увеличивают частоту рейсов из Жуковского на Кипр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" увеличивает частоту рейсов в Ларнаку и Пафос (Кипр) из аэропорта Жуковский до двух раз в неделю. При этом тарифы будут снижены до 40% в зависимости от направления и даты вылета. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.

"Расписание рейсов: Жуковский - Ларнака - Жуковский - по вторникам и субботам с 10 июля, Жуковский - Пафос - Жуковский - по вторникам и пятницам с 23 июля", - говорится в сообщении.

Стоимость билетов начинается от 6,2 тыс. рублей в одну сторону и от 13,5 тыс. рублей туда-обратно.

Пассажирам необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сдать повторный тест по прилете на Кипр и заполнить форму Cyprusflightpass. Детям до 12 лет тест не требуется, отметили в авиакомпании. Пассажиры, которые сделали прививку вакцинами "Спутник V", Moderna, Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson, будут допущены к въезду на Кипр без тестов ПЦР.