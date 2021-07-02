Прокурор попросила направить приговор по делу о гибели детей на Сямозере на пересмотр

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 июля. /ТАСС/. Гособвинитель в апелляционном процессе в Верховном суде Карелии по делу о гибели детей в оздоровительном лагере на Сямозере в 2016 году попросила отменить оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио начальника надзорного ведомства Людмилы Котович и направить дело на новое рассмотрение.

"Прошу приговор Петрозаводского городского суда отменить и отправить материалы уголовного дела на новое рассмотрение в тот же суд в новом составе", - сообщила в пятницу в ходе судебного заседания представитель гособвинения прокурор Ирина Кириллович. Позицию прокурора также поддержали потерпевшие и их представитель.

Апелляционное представление рассматривается в Верховном суде республики единолично судьей Дмитрием Михайловым. По мнению представителей обвинения, в ходе судебного следствия суд первой инстанции проявил предвзятость при представлении доказательств стороной обвинения, а также допустил процессуальные нарушения. "Я полагаю, что правила оценки доказательств были нарушены. Суд неправильно установил обстоятельства, имеющие значение для дела. Это привело к неправосудному судебному решению - к оправданию Коваленко и Котович", - сказала Кириллович. Она также попросила апелляционную инстанцию проверить дело в ревизионном порядке.

В решении суда первой инстанции говорилось, что санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное детскому лагерю, не носило в тот период обязательного характера для начала работы оздоровительной организации, а все замечания, сделанные по итогам проверок специалистами Роспотребнадзора, могли быть быстро исправлены. В своем выступлении прокурор отметила, что этот документ в то же время был одним из основных для государственного контракта, который с парк-отелем "Сямозеро" заключили власти Москвы, чтобы направить на отдых в Карелию детей из семей, находившихся в трудных жизненных обстоятельствах. В свою очередь адвокат Коваленко Михаил Ямчитский отметил, что по условиям госконтракта заключение Роспотребнадзора должно было быть получено лагерем за 10 дней до начала смены, однако документ организация получила позже.

Подробности дела

Уголовное дело о халатности в отношении Котович и Коваленко, рассматривалось в Петрозаводском горсуде повторно по решению Верховного суда Карелии 2019 года. 30 марта 2021 года судья Марина Носова признала их невиновными по ч. 3 ст. 293 УК РФ. По версии следствия, представители надзорного ведомства знали о многочисленных нарушениях, которые допустила директор оздоровительного лагеря в плане организации летнего отдыха, но выдало ООО "Парк-отель "Сямозеро" документ, позволивший лагерю продолжить работу. Суд решил, что обеспечение безопасности водных походов не входило в компетенцию Роспотребнадзора. Фигуранты дела свою вину не признавали, прокуратура требовала наказания в виде шести лет колонии-поселения для каждого из них.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел. Потерпевшими по ним признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допросили более 1 500 человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.