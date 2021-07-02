В Москве могут открыть мемориальную доску народному артисту СССР Николаю Сличенко

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Памятная доска умершему в возрасте 86 лет народному артисту СССР, художественному руководителю Московского цыганского театра "Ромэн" Николаю Сличенко может появиться в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Болел он последнее время. Очень жалко. Он был достоянием не только всего цыганского народа, но и всей нашей страны. Если к нам обратиться, я думаю, что, если поступит обращение об установке памятной доски Николаю Сличенко, то Мосгордума поддержит ", - сказал Герасимов.

Он добавил, что Николай Сличенко был замечательным актером. "Будем провожать его и помнить", - добавил председатель комиссии.

Николай Сличенко родился в 1934 году в цыганской семье. После войны поступил в труппу театра "Ромэн". В 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив. В октябре 1978 года Сличенко создал на базе музыкального училища имени Гнесиных специальную студию для подготовки кадров для театра "Ромэн".