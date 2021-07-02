В Забайкалье продлили до 12 июля запрет на банкеты в кафе и ресторанах

ЧИТА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края продлило до 12 июля запрет на проведение банкетов в кафе и ресторанах, который должен был действовать с 19 июня до 5 июля, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"С 19 июня по 5 июля были строго запрещены банкеты и корпоративы, работа игровых детских комнат в субботу и воскресенье. Сейчас все эти ограничения продлеваются до 12 июля включительно. Также нельзя проводить массовые мероприятия с численностью более 50 человек. Закрыты и танцплощадки", - приводятся в сообщении слова начальника отдела потребительского рынка Минэкономразвития Забайкалья Дениса Осипова.

Ранее региональный Минздрав сообщил, что в Забайкалье за сутки выявили 323 случая заражения коронавирусом - это максимальный для региона показатель за все время пандемии. Всего коронавирусом заразились 47 617 жителей, выписаны 44 036 человек, 906 пациентов умерли. В тяжелом состоянии находятся 174 пациента, 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С февраля в регионе ведется массовая вакцинация, развернуто 92 пункта, привиты более 192 тыс. жителей. Всего региональное правительство намерено вакцинировать не менее 60% взрослого населения - это около 475 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 социальных сферах.