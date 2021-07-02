Еще 15 учителей Подмосковья получили сертификаты на соципотеку

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Субсидии по программе "Социальная ипотека" для приобретения жилья получили еще 15 педагогов Московской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Сегодня 15 подмосковных учителей получили сертификат на жилищную субсидию по программе "Социальная ипотека". Всего по программе в этом году сертификаты получат 110 педагогических работников: воспитателей, учителей и молодых педагогов", - привели в пресс-службе слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что за период реализации программы сертификаты получили свыше 300 педагогов.

Каклюгина напомнила, что в рамках "Социальной ипотеки" государство выплачивает первоначальный взнос и остаточную стоимость жилья, а участнику программы остается только погасить проценты по кредиту. "У нас ежегодно много желающих стать участником программы - это лучший показатель ее эффективности", - отметила она.