Восстановление турпотока до 2,5 млн человек ожидают в Калужской области к концу 2021 года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Калужской области рассчитывают восстановить турпоток в регион до 2,5 млн человек до конца 2021 года, что будет соответствовать уровню 2019 года, когда не действовали ограничения по пандемии. Росту посещаемости будет способствовать проведение событийных мероприятий на открытом воздухе, сообщила в пятницу гендиректор Агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина на российском фестивале локальных культурных брендов "Живое наследие" в Общественной палате РФ.

"Туристический поток в регион у нас действительно увеличивался, но если мы берем цифры прошлого года, он, конечно же, упал. В 2019 году поток составлял 2,5 млн человек, но к концу [2020] года выровнялись за счет проекта "Калуга - новогодняя столица" и достигли цифры 1,8 млн туристов. Мне кажется, это, в принципе, очень неплохой результат для пандемийного года. В этом году <...> мы уже понимаем, что выходим на цифру 2019 года и, возможно, эта цифра будет даже увеличена", - сказала Каледина.

Она отметила, что в период пандемии в 2020 году были определены приоритетные направления развития туризма, которые оказались востребованными. В их числе - туризм, связанный с Музеем истории космонавтики в Калуге, самым посещаемым в регионе, а также экологический и событийный туризм, поскольку большинство мероприятий проводятся на открытом воздухе и доступ на них менее всего ограничен. "Туристско-информационный центр "Калужский край " разрабатывает новый маршрут пешеходный не только по Калуге, но и также по другим городам и интересным точкам Калужской области. <...> опять же квесты проходят на открытом воздухе, это новый формат, это игра, участники получают подарки", - отметила Каледина.