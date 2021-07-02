В Москве количество жителей старше 60 лет достигнет 4 млн к 2030 году

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Число людей старше 60 в Москве достигнет отметки 4 млн человек к 2030 году, а продолжительность жизни составит 85 лет. Об этом в пятницу сказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

"Мы ожидаем, что к 2030 году продолжительность жизни будет порядка 85 лет. А количество москвичей, которые будут находиться в пенсионном возрасте и будут старше 60 лет, достигнет 4 млн человек. Сегодня в Москве около 3 млн. пенсионеров ", - сказал Филиппов на Московском урбанистическом форуме.

Он добавил, что за последние 10 лет в Москве существенно увеличилось продолжительность жизни.

"За последние 10 лет в Москве существенно увеличилась продолжительность жизни. В начале 2010 годов это было чуть больше 70 лет, а к концу 2019 года средняя продолжительность жизни составила 78 лет", - сказал Филиппов.

О форуме

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого, MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.