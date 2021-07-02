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Источник: кандидатура ректора ДВФУ Никиты Анисимова рассматривается на пост ректора ВШЭ

Ярослав Кузьминов ранее принял решение покинуть пост, который он занимал с 1992 года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кандидатура ректора Дальневосточного федерального университета Никиты Анисимова рассматривается на пост ректора Высшей школы экономики (ВШЭ), заявил ТАСС источник в вузе.

"Кандидатура Никиты Анисимова рассматривается на пост ректора ВШЭ", - сообщил собеседник агентства.

1 июля стало известно, что Ярослав Кузьминов принял решение покинуть пост ректора ВШЭ, который он занимал с 1992 года. В ходе тайного голосования членов ученого совета вуза он был избран новым научным руководителем университета.

Как сообщили в пресс-службе ВШЭ, представление нового ректора университета состоится сегодня с 18 до 19 часов на заседании ученого совета вуза.

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