ВОЗ пока не готова дать рекомендацию по комбинированию разных вакцин

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения на данном этапе не может дать общую рекомендацию по комбинированию различных вакцин от коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Йоахим Хормбах.

"Ряд исследований показывают, что комбинация вакцин компаний AstraZeneca и Pfizer приводит к хорошему иммунному ответу, - отметил он. - Эти результаты обнадеживают. В то же время сейчас проходят дополнительные исследования, в том числе с препаратами других производителей".

"Пока не можем представить общую рекомендацию и сказать, что сочетать вакцины можно как угодно, - подчеркнул эксперт. - Пока есть сведения только относительно AstraZeneca и Pfizer. Это добавляет гибкости. Но в отношении других вакцин нам нужно ждать результаты проводимых в настоящее время исследований".