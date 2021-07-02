Мемориал создали в память о милиционерах, защищавших Севастополь в годы войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Мемориал в память о милиционерах-участниках Великой Отечественной войны открылся в пятницу на территории городского УМВД в годовщину гибели начальника милиции, погибшего в числе последних защитников Севастополя 79 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в открытии на территории УМВД России по городу Севастополю мемориального комплекса в память о сотрудниках органов внутренних дел - защитниках города в годы Великой Отечественной войны", - сказала Волк.

По данным МВД, о создании мемориала было объявлено в 2020 году во время вручения родственникам защитника Севастополя Василия Бузина документов к его наградам - ордену Красной Звезды и медали "За оборону Севастополя".

"Менее года назад в ходе моего визита в Севастополь мы говорили о колоссальной архивной работе, которая позволила установить имена сотрудников милиции, защищавших город и погибших во время войны. Мы также планировали создать мемориал в их честь, и сегодня его открываем. <…> Символично, что мемориал, в центре которого расположена скульптура капитана милиции Василия Ивановича Бузина, открывается 2 июля. Именно в этот день 1942 года он погиб на последнем оборонительном рубеже, до конца выполнив свой долг", - приводит пресс-служба слова Колокольцева.

Милиция Севастополя в годы войны

Как следует из информации на сайте УМВД России по городу Севастополю, Бузин был назначен начальником городского отдела в 1936 году после окончания школы милиции. 22 июня 1941 года, после первого воздушного налета на город, под его руководством были оперативно сформированы первые аварийные бригады, которые занимались разбором завалов, помогали в эвакуации гражданского населения из Севастополя.

С этого дня всех сотрудников милиции перевели на казарменное положение. Они не только продолжали нести свою службу, но и "обезвреживали неразорвавшиеся бомбы и снаряды, обеспечивали безопасность разгрузки транспорта, доставлявшего в Севастополь боезапасы, горючее, продовольствие, занимались поиском и ликвидацией диверсионных групп и корректировщиков вражеского артогня, боролись с мародерством".

Также они участвовали в поисках диверсантов - например, в январе 1942 года, когда вражеский десант высадился в районе Мекензиевых гор, десять опергрупп прочесывали овраги, пещеры, балки. Обнаружив часть вражеской группы, они ликвидировали троих диверсантов, еще троих взяли в плен - и благодаря полученной от них информации задержали остальных.

По данным ведомства, "в период обороны Севастополя с 1941 по 1942 годы погиб практически весь гарнизон севастопольской милиции". В последние дни обороны в конце июня - начале июля 1942 года милиционеры вместе с регулярными войсками приняли бой на улицах города, вместе с солдатами отступали к мысу Херсонес. Именно там погиб и начальник городской милиции.

Бузин считался пропавшим без вести в течение 67 лет. Но 11 июня 2009 года при проведении строительных работ на руинах 35-й береговой батареи в одной из вскрытых воронок рабочие обнаружили орден "Знак Почета". По данным из центрального архива Министерства обороны РФ удалось установить, что в 1937 году знаком именно с этим номером был награжден начальник севастопольской милиции Бузин.

Севастополю присвоено звание города-героя. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.