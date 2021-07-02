Минцифры и Пенсионный фонд запустили новый социальный сервис для граждан на госуслугах

МОСКВА, 2 июля./ТАСС/. Минцифры совместно с Пенсионным фондом РФ (ПФР) запустили новый социальный сервис для граждан, он доступен на портале госуслуг.

"На портале госуслуг доступен новый социальный сервис для граждан, запущенный Минцифры России совместно с ПФР. С помощью сервиса можно подать заявление на внесение или исправление сведений о периодах работы, периодах ухода за детьми, инвалидами, прохождения военной службы и так далее", - отмечается в сообщении министерства.

Периоды работы учитываются в лицевом счете каждого гражданина России в индивидуальных пенсионных коэффициентах. В связи с этим будущий размер пенсии зависит от корректности записей о трудовой деятельности, отраженных на индивидуальных лицевых счетах. Если работодатель не подал информацию или подал некорректную информацию о периоде работы, можно направить электронное заявление о корректировке данных, при необходимости гражданина попросят представить подтверждающие документы лично. "Помимо этого на расчет пенсии влияют иные периоды деятельности, (уход за детьми и инвалидами, служба в армии) о которых граждане также могут сообщить в ПФР, используя сервис", - отмечается в сообщении.

"Совместно с ПФР мы осуществляем планомерную работу по выводу всех услуг и сервисов, доступных в личном кабинете на сайте ПФР, на госуслуги. По нашей оценке, ежегодно данным сервисом будут пользоваться более 3 млн. граждан нашей страны", - сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

Председатель правления ПФР Андрей Кигим пояснил, что этот сервис позволит заблаговременно сообщать в ПФР информацию о неучтенных периодах стажа и своевременно производить корректировку сведений в случае необходимости. "От корректности записей в индивидуальном лицевом счете в ПФР напрямую зависит размер будущей пенсии гражданина. Данный сервис позволит заблаговременно сообщать в ПФР информацию о неучтенных периодах стажа и своевременно производить корректировку сведений в случае необходимости. Перевод услуги в электронный вид позволит увеличить интенсивность ее использования", - отметил Кигим.

В Минцифры также напомнили, что работа по переводу всех услуг и сервисов ПФР на госуслуги осуществляется в соответствии с поручением президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.