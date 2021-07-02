В Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за всплеска нелегальной миграции

ВИЛЬНЮС, 2 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Литве в связи с резким ростом нелегальной миграции с территории соседней Белоруссии. Решение об этом в пятницу вечером на экстренно созванном заседании приняло правительство республики.

"Не стоит драматизировать введение режима чрезвычайного положения. Он прежде всего необходим для определенных решений в сфере логистики при привлечении к делу муниципалитетов", - сказала журналистам премьер-министр Ингрида Шимоните.

С предложением об объявлении чрезвычайной ситуации выступила в пятницу Служба охраны государственной границы при МВД Литвы. Срочно созванная комиссия по экстремальным ситуациям с этим предложением согласилась. Такая мера позволит упростить процедуру необходимых публичных закупок, участие муниципалитетов в решении вопросов размещения нелегальных мигрантов, организации их питания, охраны.

С начала года в Литве задержаны 822 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.

На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.