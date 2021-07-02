Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Сличенко

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского цыганского театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Сличенко посвятил свою жизнь служению искусству, его биография стала эталоном преданности любимому делу. Такое мнение в пятницу выразила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Николай Сличенко умер в пятницу на 87-м году жизни.

"Прискорбной новостью для всех нас стала смерть выдающегося актера, театрального режиссера, художественного руководителя театра "Ромэн" Николая Алексеевича Сличенко. Его биография - эталон преданности любимому делу и яркий пример служения искусству. Николай Алексеевич всегда покорял зрителей своим уникальным талантом, энергией и обаянием", - сказала она журналистам.

Любимова отметила, что артист внес неоценимый вклад в развитие единственного в мире цыганского театра "Ромэн", которым Сличенко руководил более 40 лет. "Добрая память о нем навсегда сохранится у поклонников его творчества", - считает министр культуры.

Николай Сличенко родился в 1934 году в цыганской семье. После войны поступил в труппу театра "Ромэн". В 1972 году окончил Высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, а с 1977 года возглавил коллектив. В октябре 1978 года Сличенко создал на базе музыкального училища имени Гнесиных специальную студию для подготовки кадров для театра "Ромэн".