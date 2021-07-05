Число пациентов с COVID-19 на ИВЛ в Подмосковье достигло почти 500 человек

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Около 500 пациентов с новой коронавирусной инфекцией находятся в больницах на аппаратах ИВЛ, за последние два дня прирост составил 30 человек. Об этом сообщила зампред правительства - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

"У нас сейчас на ИВЛ 489 человек. То есть у нас за два дня плюс 30 человек <...> на аппаратах ИВЛ", - сказала Стригункова в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов.

Как пояснил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в первую и вторую волны распространения коронавируса в регионе максимальное число пациентов на ИВЛ составляло около 280 человек. "Сегодня действительность такова, что на ИВЛ находятся под 500 человек, причем за выходные прибавилось 30 человек. Это как раз подтверждает те заключения врачей, специалистов, ученых, что данный вирус имеет более высокий, агрессивный характер", - прокомментировал Воробьев.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 327 255 случаев заражения, выздоровели 264 277 человек, умерли 6 608.