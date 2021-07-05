АСИ запустило конкурс по проектированию турмаршрутов "Открой свою Россию

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в понедельник открыло всероссийский конкурс по проектированию концептуальных туристических маршрутов "Открой свою Россию". Презентация проекта прошла на пресс-конференции в ТАСС.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 26 июля. Сбор идей для формирования маршрутов продлится до середины августа.

"Главная задача туристического бизнеса в современных реалиях - это выявить, поддержать и способствовать развитию действующих локальных предпринимателей и инициатив местных жителей, которые станут соавторами концептуальных туристических маршрутов, построенных на смыслах и людях. В свете этого профессия "продюсер впечатлений" становится восходящим трендом, а не модным увлечением. "Продюсерами впечатлений" могут стать предприниматели, способные предсказать запросы целевой аудитории и профессионально упаковывающие идеи, активности и локации в необычный маршрут. Соавторами таких маршрутов могут стать те, кто хорошо знает свой регион, менталитет, особенности, традиции и обычаи, секретные места и необычных людей", - отметила глава АСИ Светлана Чупшева.

Проект "Открой свою Россию" предполагает двухэтапную работу. На первом организатор будет принимать заявки и формировать уникальный банк идей со всей России для проектирования новых турпродуктов. Затем конкурсная комиссия выберет финалистов - 30 команд под лидерством продюсеров впечатлений. Они станут участниками специально разработанной обучающей (акселерационной) программы. В нее войдут модули, посвященные стратегическому видению турпродукта и формированию его образа, созданию бизнес-моделей и актуальных ценностных предложений. Акселератор позволит усовершенствовать заявленные конкурсантами проекты и создать новые, основанные на идеях, собранных с помощью краудсорсинговой платформы. В результате будет создана новая модель проектирования туристского продукта, а на карте России появится 90 концептуальных туристических маршрутов.

На завершающем этапе проекта конкурсная комиссия определит 30 маршрутов-победителей, а Ростуризм выберет проекты, которым будет присвоен статус "Брендовый маршрут всероссийского проекта".

Вся работа по проекту будет проходить на специально разработанной интернет-платформе www.zagorizont.me. Она позволит объединить компетенции "продюсеров впечатлений", экспертов рынка российского туризма, а также идеи локальных предпринимателей: отельеров, рестораторов, фермеров, ремесленников, представителей музеев, краеведов, художников и всех тех, кто заинтересован в развитии внутреннего туризма. Организаторами проекта выступили АСИ при поддержке Ростуризма, Минэкономразвития, Минприроды и Минкультуры РФ.