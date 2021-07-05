Омский губернатор поручил найти 350 млн рублей на выплаты ветеранам после прямой линии

ОМСК, 5 июля. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков дал поручение региональному Минфину найти 350 млн рублей, необходимых для финансирования ежемесячных выплат ветеранам труда, на отсутствие которых пожаловался омич Владимир Васильков в ходе прямой линии с президентом России на прошлой неделе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

Васильков пожаловался президенту РФ на лишение ветеранского звания и пособия в 550 рублей в связи с этим. Власти региона опровергли информацию о лишении его звания, а отсутствие выплаты объяснили индексацией пенсий: доплаты получают граждане с пенсией не более 15 тыс. 631 рублей, а пенсия Василькова после индексации выше, поэтому он и перестал получать пособие.

"Минфину области надо оперативно проработать вопрос, где взять 350 млн рублей, чтобы у нас все ветераны Омской области могли получать положенные 550 рублей в месяц. Да, я понимаю, что федеральный Минфин давал отрицательное заключение на расширение категории получателей по статье "Ветераны труда". Но есть поручение президента, его нужно исполнять. Работайте с федеральными Минфином, ищите средства, просите дополнительные субсидии на компенсацию социальных выплат, но этот вопрос должен быть решен и в кратчайшие сроки, несмотря на все сложности и дефицит бюджета", - процитировала пресс-служба Буркова по итогам рабочего совещания по данному вопросу.

Губернатор также обратился к председателю законодательного собрания региона Владимиру Варнавскому с просьбой не откладывать рассмотрение соответствующих изменений в кодекс области "О социальной защите отдельных категорий граждан". Этот вопрос поручено рассмотреть на очередном заседании 8 июля.

"На сегодня у нас предусмотрено 290 млн рублей - это на 43-44 тыс. ветеранов Омской области, которые получают данную выплату. Если отменить указанное ограничение по доходам, потребуется плюсом около 357 млн рублей. На год общая сумма получается 647 млн рублей. И в итоге получат выплаты все ветераны - это около 98 тыс. человек", - отметил, в свою очередь, первый замминистра финансов региона Юрий Наделяев.

По факту обращения ветерана из Омска на прямую линию доследственную проверку начали прокуратура региона и следственное управления СК РФ по области. Также Васильков пожаловался на невозможность пройти бесплатную реабилитацию после перенесенного COVID-19. После его обращения Минздравом региона было принято решение отправить ветерана на реабилитацию 8 июля.