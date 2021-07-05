В Африке число умерших после коронавируса превысило 145 тыс.

ПРЕТОРИЯ, 5 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 5 666 152, скончались 145 594 человека. Об этом сообщило в понедельник региональное представительство Всемирной организации здравоохранения, опубликовав обновленные данные с 25 июня. Выздоровели более 4,9 млн человек.

Больше всего инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 2 062 896 и 61 840 соответственно. В Египте зафиксировано 16 264 летальных исхода, отмечено 282 082 случая заражения. В Марокко из-за коронавируса умерли 9 319 человек.

В африканских странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших вслед за ЮАР следуют Эфиопия (276 435 и 4 331 соответственно), Кения (185 868 и 3 675) и Нигерия (167 859 и 2 121).