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Пандемия COVID-19

В Африке число умерших после коронавируса превысило 145 тыс.

Больше всего инфицированных и умерших выявлено в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 5 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 5 666 152, скончались 145 594 человека. Об этом сообщило в понедельник региональное представительство Всемирной организации здравоохранения, опубликовав обновленные данные с 25 июня. Выздоровели более 4,9 млн человек.

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Больше всего инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 2 062 896 и 61 840 соответственно. В Египте зафиксировано 16 264 летальных исхода, отмечено 282 082 случая заражения. В Марокко из-за коронавируса умерли 9 319 человек.

В африканских странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших вслед за ЮАР следуют Эфиопия (276 435 и 4 331 соответственно), Кения (185 868 и 3 675) и Нигерия (167 859 и 2 121).

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ЮАРПандемия COVID-19
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