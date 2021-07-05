Эксперт: развитие экологического волонтерства ограничит миграцию молодежи из Арктики

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Развитие экологического волонтерства в рамках проекта "Чистая Арктика" позволит создать систему профориентации молодежи в Арктической зоне РФ, что будет способствовать ограничению роста миграции молодых людей в другие регионы. Такое мнение высказал в понедельник координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

"Участие в эковолонтерском движении, в проекте "Чистая Арктика", поможет раннему формированию профориентации молодежи. Этот аспект надо обязательно в программе усилить для того, чтобы <…> воспитывать свое будущее. Потому что мы можем очистить все в Арктике, но в Арктике никого не будет. Все из Арктики уедут. Будет чистая Арктика, по которой будут ходить, если сохранятся, белые медведи", - сказал он во время презентации проекта "Чистая Арктика" в Общественной палате.

Позднее Воротников пояснил ТАСС, что эковолонтерство позволит формировать у молодежи понимание, чем они хотят заниматься в будущем. "Что такое раннее профориентирование - люди с детства осознают, что им надо вообще делать. Это очень важный момент, который можно реализовать вот в этой программе. <…> Это будет один из важнейших результатов деятельности программы".

Координатор Экспертного совета ПОРА отметил, что эксперты центра ПОРА участвовали в разработке проекта профориентирования для молодежи Архангельской области, который также предусматривает возможность прохождения молодыми людьми практики на крупных предприятиях. "Молодежь, живя в Архангельске, идет работать на предприятия крупные, которые работают именно в Арктике - "Газпром", "Лукойл" и так далее. Понимаете, они уже видят, что такое работать на предприятии в Арктической зоне и они туда потом идут работать и не уезжают. Они остаются", - подчеркнул Воротников.