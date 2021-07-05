Полицию обязали в течение суток сообщать близким подозреваемых об их госпитализации из ИВС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Полиция в течение суток обязана уведомлять родственников подозреваемых и обвиняемых об их госпитализации из изоляторов временного содержания. Соответствующий приказ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.

"В случае оказания первой помощи подозреваемым и обвиняемым <...> или их направления в медицинскую организацию сотрудники ИВС сообщают близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу сведения об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию, о чем делается отметка в журнале медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее законом предусматривалось только взаимодействие подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками ИВС. Так, они могут обращаться за помощью к медицинскому работнику, дежурному и начальнику ИВС во время ежедневного обхода камер и опроса содержащихся лиц, а в случае ухудшения состояния здоровья - к любому сотруднику ИВС. Со своей стороны, он обязан об этом незамедлительно доложить дежурному либо начальнику ИВС. Результаты обхода и оказания медицинской помощи нужно отразить в журнале медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС, и в журнале санитарного состояния ИВС.