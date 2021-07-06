Госдеп призвал Грузию наказать применивших насилие противников марша ЛГБТ

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. США осуждают применение насилия со стороны противников проведения марша ЛГБТ-сообщества в Тбилиси. Об этом говорится в размещенном в Twitter заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию", - отмечается в тексте.

В понедельник в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали до 50 представителей СМИ.

Позже митингующие ворвались в офис организации Tbilisi Pride, занимающейся защитой прав представителей ЛГБТ, а также устроили погром в здании организации "Стыдно". По факту нападения на журналистов МВД возбудило уголовное дело по статьям "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Насилие".