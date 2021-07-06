Власти Москвы заверили в достаточном количестве вакцины от коронавируса в столице

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавируса в Москве работают до последнего желающего сделать прививку, наличие достаточного количества препаратов для вакцинации оперативно отслеживается. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"В ответ на публикацию издания "Коммерсантъ", где говорится о доступности вакцинации в Москве, департамент здравоохранения сообщает. <...> Наличие достаточного количества вакцины в городе постоянно отслеживается, оперативно и регулярно решается вопрос дополнительных поставок от Минздрава. Таким образом, любой желающий имеет возможность привиться в любой удобный для себя день. Обращаем внимание, что официальный запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Москвы не поступал", - сообщили в департаменте, комментируя информацию, появившуюся в газете "Коммерсантъ".

По информации издания, поставщики и продуктовые ретейлеры предупредили мэрию Москвы, что не успеют вакцинировать 60% своих сотрудников первым компонентом до 15 июля, как предписано властями, из-за проблем в очередях в пунктах вакцинации и возможных перебоях с поставками препаратов.

В департаменте уточнили, что из 119 поликлиник, в которые можно записаться на вакцинацию, в 115 можно записаться даже на ближайшие три дня. Еще в четырех запись доступна на четыре и последующие ближайшие дни.

Помимо пунктов вакцинации, открытых в поликлиниках и принимающих по предварительной записи, сделать прививку можно также в порядке живой очереди в пунктах работы выездных бригад, открытых в торговых центрах и на других городских площадках, а также более чем в 40 павильонах "Здоровая Москва", время работы которых продлено до 22:00, но по факту они открыты до тех пор, пока прививку не получат все желающие в течение дня.

"Кроме того, в Гостином Дворе открылся новый пункт вакцинации от COVID-19. Прививки там смогут получать до 50 человек одновременно. Центр работает ежедневно с 10:00 до 21:00 (без выходных). Его пропускная способность - шесть тысяч человек в день. Если число желающих будет больше, то время работы пункта может быть увеличено", - заключается в материале.