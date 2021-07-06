В Сочи доставили вакцину вертолетом из-за подтопленных дорог

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Партию вакцины от коронавируса, рассчитанную на 5 тыс. человек, доставили в Сочи вертолетом из-за подтопления некоторых дорог, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

"Из-за паводка в некоторые поселения проезд затруднен. При этом на месте продолжается массовая иммунизация жителей от коронавирусной инфекции. Чтобы избежать перебоев в работе пунктов вакцинации и медицинских учреждениях, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил доставить вакцину в город вертолетом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на курорт доставили 5 тыс. комплектов вакцины.

По словам главврача сочинской поликлиники номер 1 Кирилла Гордона, темпы вакцинации в городе составляют 3 350 человек в сутки. При нынешних темпах есть возможность привить 60% населения до конца лета. Поставка вакцины регулярная, дефицита нет.

"На сегодняшний день в Сочи открыто 30 пунктов, где можно поставить прививку. Темпы вакцинации от COVID-19 в Сочи за последнюю неделю выросли в 4,5 раза", - уточнили в администрации.