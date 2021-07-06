УрФУ планирует набрать около 100 человек на обучения по программе "Умный регион"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Крупнейший вуз округа Уральский федеральный университет планирует набрать в первую онлайн-магистратуру по подготовке кадров для умного региона порядка 100 человек в 2021 году. К реализации программы подключилась компания МТС, вуз рассчитывает включить в обучение данные геотаргетинга от МТС, соответствующее соглашение подписано во вторник на площадке Международной промышленной выставки "Иннопром".

В 2021 году в вузе стартует онлайн-программа магистратуры Института экономики и управления УрФУ "Умный регион: устойчивое развитие в цифровой экономике".

"Ожидания у нас, что мы сможем набрать порядка 100 человек <…> Соответственно можно использовать [в образовательной программе] данные геотаргетинга [МТС] для самых разных вещей. Чтобы смотреть, например, оптимальность транспортных маршрутов, т.е. как люди в реальности передвигаются, и как выстроена сетка маршрутов автобусных там и т.д. Смотреть на туризм, каким образом туристы прибывают, куда едут, ну и так далее и так далее, вплоть до таких данных куда лучше магазин поставить", - пояснил ТАСС Дмитрий Толмачев, директор института экономики и управления УрФУ.

Толмачев добавил, что вуз планирует привлечь к обучению студентов из России и стран СНГ.

Подписи под соглашением поставили ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу Группы МТС Ольга Зиборова.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Порядка 12 тыс. российских и международных участников соберутся, чтобы в прикладном бизнес-формате поделиться опытом и обсудить гибкую адаптацию промышленности в условиях кризиса, вызванного пандемией. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезет партнер выставки - Италия.