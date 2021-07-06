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Пандемия COVID-19

На медпомощь больным с CОVID-19 в Мурманской области выделят более 180 млн рублей

Средства направят, в частности, на оснащение новых коек для пациентов и обеспечение их кислородом

МУРМАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Свыше 180 млн рублей из резервного фонда правительства Мурманской области направят дополнительно на медпомощь больным CОVID-19 в регионе, сообщили во вторник в межведомственном оперативном штабе. Соответствующее постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"182 129,3 тыс. рублей направят на оснащение новых коек для пациентов с коронавирусом, обеспечение их кислородом, средства индивидуальной защиты и лекарства для пациентов, проходящих лечение на дому", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, к июлю число заразившихся коронавирусом в Мурманской области достигло показателей января, когда в день фиксировалось более 200 новых случаев заболевания. За июнь суточный показатель заразившихся вырос почти в пять раз. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 55 тысяч, всего зафиксировано 1 353 умерших. Сегодня в области выявили 268 заболевших.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичПандемия COVID-19
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