Пьяных водителей и алиментщиков привлекли к борьбе с борщевиком в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Правонарушителей, приговоренных к обязательным работам за пьяную езду и неуплату алиментов, привлекли в Ленинградской области к борьбе с одним из самых опасных сорняков - борщевиком. О реализации первого такого опыта в Тосненском районе во вторник сообщила пресс-служба правительства области.

"В системе наказания за нетяжкие правонарушения предусмотрено назначение обязательных работ по благоустройству. Перечень работ определяет местная администрация. В Тельмановском сельском поселении предложили "подопечным" ФСИН покосить борщевик по берегу реки, там, где по санитарным показаниям нельзя это делать химическим методом. Так, на территории поселения силами правонарушителей, приговоренных к работам за неуплату алиментов или вождение в нетрезвом виде, ведутся работы по удалению борщевика на площади 5 га",-говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что Тельмановское сельское поселение участвует в областной программе работ по удалению борщевика химическим методом. В прошлом году велись работы на 50 га, в этом году они увеличены до 85 га.

В 2021 году в борьбе с борщевиком участвуют 97 поселений, площадь обработки 4,2 тыс. га, финансирование составило 50 млн рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 2020 году.

Исходный семенной материал борщевика Сосновского был обнаружен на Северном Кавказе, а с середины XX века его пытались выращивать в СССР в качестве кормовой культуры. Однако оказалось, что растение способно неконтролируемо распространяться, а его сок вызывает воспаление кожи. Борщевик включен в классификатор сорных растений. За непринятие мер по борьбе с ним предусмотрена административная ответственность.