{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпромторг предлагает упростить порядок переработки наркотических средств

По новым правилам предприятия смогут предоставлять сведения только о фактических объемах переработки

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минпромторг выступает с предложением изменить порядок предоставления предприятиями сведений о переработке наркотических средств. Соответствующий проект постановления правительства РФ уже подготовлен, сообщается на сайте министерства.

"Новый порядок <...> позволит устранить избыточные требования к осуществлению переработки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", - говорится в сообщении Минпромторга.

На сайте министерства уточняется, что ранее предприятия должны были предоставлять сведения о планируемых объемах переработки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и о фактических объемах переработки этих веществ. По новому порядку они смогут предоставлять только сведения о фактических объемах переработки.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Латвия вводит тестирование на коронавирус на границе с Россией и Белоруссией
В случае положительного результата теста въезжающие должны будут отправиться в изоляцию
Читать полностью