Минпромторг предлагает упростить порядок переработки наркотических средств

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минпромторг выступает с предложением изменить порядок предоставления предприятиями сведений о переработке наркотических средств. Соответствующий проект постановления правительства РФ уже подготовлен, сообщается на сайте министерства.

"Новый порядок <...> позволит устранить избыточные требования к осуществлению переработки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", - говорится в сообщении Минпромторга.

На сайте министерства уточняется, что ранее предприятия должны были предоставлять сведения о планируемых объемах переработки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и о фактических объемах переработки этих веществ. По новому порядку они смогут предоставлять только сведения о фактических объемах переработки.