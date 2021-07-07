В кабмин направили доработанный проект о ГЧП при строительстве приютов для животных

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") направил на отзыв правительства доработанный законопроект о возможности заключать соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) на строительство приютов для бездомных животных. Об этом Бурматов сообщил в среду в беседе с ТАСС, текст документа имеется в распоряжении агентства.

Законопроект предлагает дополнить перечень объектов соглашений о ГЧП приютами для животных, которые определены федеральным законом об ответственном обращении с животными. Как напомнил Бурматов, закон в том числе отводит приютам важную роль в обеспечении надлежащего обращения с животными без владельцев, однако количество таких приютов во многих регионах сегодня недостаточно, чаще всего из-за нехватки финансирования. "Одной из форм поддержки развития строительства и функционирования приютов для животных может стать взаимодействие государства и бизнеса. Так, обращение к институту государственно-частного и муниципально-частного партнерства при реализации государственных или муниципальных полномочий является трендом последнего времени. Данный институт можно считать механизмом (инструментом) привлечения в экономику частных инвестиций для реализации социально значимых проектов, развития инфраструктуры. Частные партнеры в свою очередь видят в этом возможный источник дохода. Общество также выигрывает от такого сотрудничества", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметил Бурматов, "ни органы государственной власти, ни муниципальные власти не могут сегодня заключать соглашения о ГЧП на строительство приютов для животных, так как такие объекты не включены в перечень объектов соглашений о ГЧП". В связи с этим депутат предлагает пересмотреть нормы закона и разрешить заключать соглашения о ГЧП на строительство приютов для бездомных животных, чтобы обеспечить развитие на территории РФ "принципов гуманного обращения с животными без дополнительной нагрузки на федеральный, субъектовый или муниципальный бюджеты".

Ранее депутаты уже направляли законопроект на отзыв кабмина, однако правительство его не поддержало из-за ряда замечаний. Так, в кабмине указали на недостатки предлагаемой терминологии, а также высказали опасение, что из-за неопределенности объекта соглашения появится "возможность заключения соглашений без намерения их исполнения, а исключительно для получения земельного участка в аренду". Помимо этого, "остаются неясными источники окупаемости инвестиций частного партнера и получения им выручки", отметили в кабмине.

Как пояснил Бурматов, законопроект был доработан с учетом замечаний правительства и вновь направлен на отзыв кабмина.