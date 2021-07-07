В Ереване начала функционировать новая патрульная служба

ЕРЕВАН, 7 июля. /ТАСС/. Новая патрульная служба, созданная на замену дорожной полиции, начала функционировать в среду в Ереване. Об этом написал на своей странице в Facebook и.о. министра юстиции Армении Рустам Бадасян.

"Сегодня в Ереване впервые поступили на службу патрульные полицейские. В декабре 2019 года премьер-министр поручил министерству юстиции совместно с полицией разработать программу для реформирования полиции, которая была реализована с помощью международных партнеров, авторитетных экспертов и специалистов по правам человека", - отметил он.

По словам Бадасяна, международные партеры - США, ЕС, ОБСЕ, Всемирный банк - в течение 2020 года для функционирования новой патрульной службы оказали помощь примерно в 5 млрд драмов (10 млн долларов). "Наши партнеры пообещали как минимум такую же поддержку на 2021-2022 годы", - добавил чиновник.

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что реформирование полиции и борьба с коррупцией в этом ведомстве является одним из ключевых задач его политической команды.