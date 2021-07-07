Первые медики от Минобороны РФ прибыли в Коми в помощь коллегам в "красной" зоне

СЫКТЫВКАР, 7 июля. /ТАСС/. Первые медработники от Минобороны России прибыли в Республику Коми для помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом. В республику приехали шесть врачей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Коми в среду.

"К нам начинают прибывать из разных городов России. На данный момент прибыли шесть врачей, завтра еще прибывают и вскоре приступят к работе", - сообщили в Минздраве Коми.

3 июля глава Коми Владимир Уйба сообщал о том, что в Минобороны России откликнулись на просьбу региональных властей и командируют в республику медицинский отряд в составе 47 специалистов - это врачи, медсестры, фельдшеры. На тот момент в регионе насчитывалось 1 862 медработника, которые работают непосредственно в "красной" зоне и в амбулаторном звене с коронавирусными больными. При этом медработники сами начинают болеть, а многие "профессионально выгорают, работая сутками". Как отметил глава региона, столь большой отряд медработников в Коми никогда ранее не командировали.

Как сообщала 5 июля пресс-служба Центрального военного округа, в Коми и Хакасию направили два медицинских отряда сводного назначения. Все врачи имеют большой опыт в лечении коронавируса, приобретенный в ходе служебных командировок.

На 7 июля в Коми выявили 48 399 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 273 человека. Выздоровели 45 174 человека, умерли 1 052 пациента. Всего под медицинским наблюдением находятся более 3 тыс. человек, около 2 тыс. человек госпитализировали. Привились первым компонентом 147 607 человек, завершили иммунизацию 109 502 человека.